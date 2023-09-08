ФШР — о сменивших гражданство российских шахматистах: трагедии делать не нужно

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказал мнение по поводу перехода в другую национальную федерацию ряда российских шахматистов. «Лишь пять гроссмейстеров из сменивших спортивное гражданство имели вес для российских шахмат, трагедии из их отъезда делать не нужно», — цитирует слова Ткачёва ТАСС.
Напомним, после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию Международная шахматная федерация разрешила российским шахматистам сменить спортивное гражданство без каких-либо ограничений. Любой российский шахматист, подавший заявку на вступление в какую-либо шахматную федерацию стран Европы с 1 марта по 31 августа 2023 года, освобождался от выплаты трансферных и компенсационных сборов. Этим правом воспользовалось 65 шахматистов.
«Напомню, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет», — резюмировал Александр Ткачёв в интервью.
- 8 сентября 2023
-
11:30
-
10:39
-
09:23
-
04:27
-
00:30
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
22:00
-
20:39
-
20:19
-
19:58
-
18:49
-
18:31
-
18:12
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:07
-
13:46
-
13:36
-
13:07
-
12:42
-
12:12
-
10:39
-
10:19
-
09:51
-
09:31
-
05:11
-
02:12
-
01:03
- 6 сентября 2023
-
19:55
-
19:36
-
19:09
-
19:08
-
18:20