ФШР — о сменивших гражданство российских шахматистах: трагедии делать не нужно

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказал мнение по поводу перехода в другую национальную федерацию ряда российских шахматистов. «Лишь пять гроссмейстеров из сменивших спортивное гражданство имели вес для российских шахмат, трагедии из их отъезда делать не нужно», — цитирует слова Ткачёва ТАСС.

Напомним, после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию Международная шахматная федерация разрешила российским шахматистам сменить спортивное гражданство без каких-либо ограничений. Любой российский шахматист, подавший заявку на вступление в какую-либо шахматную федерацию стран Европы с 1 марта по 31 августа 2023 года, освобождался от выплаты трансферных и компенсационных сборов. Этим правом воспользовалось 65 шахматистов.

«Напомню, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет», — резюмировал Александр Ткачёв в интервью.