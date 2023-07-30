Смагин: российских шахматистов, сменивших гражданство, заменят другие. Мы справимся

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о российских шахматистах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.
«Я понимаю, почему происходят те или иные переходы, большинство из них связаны с бытовыми вещами. Без проблем это никогда не происходит, не думаю, что это пройдет без последствий и для них. Если говорить о тех, кто будет играть на Кубке мира, то я думаю, что больших успехов они не добьются на турнире, но на таких соревнованиях всё может быть.
Если говорить о картине в целом, проблема переходов действительно существует, из сильнейшей десятки ушло человек пять, но что касается остальных, то их уход никак не скажется, их заменят другие, а на воспитание новых игроков экстра-класса потребуется время. Я не сомневаюсь, что мы с этим справимся", — приводит слова Смагина ТАСС.
Напомним, на Кубке мира ФИДЕ в 2023 году российские шахматисты Алексей Сарана и Александр Предке выступят за Сербию, Владимир Федосеев представит Словению, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет играть за Швейцарию.
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