Якоб Ингебригтсен на 1,5 секунды обновил мировой рекорд в беге на 2000 метров

Олимпийский чемпион из Норвегии Якоб Ингебригтсен обновил мировой рекорд на дистанции 2000 метров. На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Ингебригтсен преодолел 2 км за 4 минуты 43,13 секунды. Предыдущее достижение принадлежало марокканцу Хишаму Эль-Герружу, который в 1999 году пробежал эту дистанцию за 4.44,79, то есть на полторы секунды медленнее.
В ходе установления рекорда круги Ингебригтсен завершал следующим образом: 400 м — 56,6, 800 м — 1.53,4, 1200 м — 2.50,8, 1600 м — 3.48,1, 2000 м — 4.43,13.
Добавим, что финишировавший вторым кениец Ринолд Кипкорир Черуйот с результатом 4.48,14 стал рекордсменом мира среди юниоров.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Брюссель
Мужчины. Бег на 2000 метров
1. Якоб Ингебритсен (Норвегия) – 4.43,13
2. Ринолд Кипкорир Черуйот (Кения) – 4.48,14.
3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 4.48,77.
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