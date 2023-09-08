Якоб Ингебригтсен на 1,5 секунды обновил мировой рекорд в беге на 2000 метров

Олимпийский чемпион из Норвегии Якоб Ингебригтсен обновил мировой рекорд на дистанции 2000 метров. На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Ингебригтсен преодолел 2 км за 4 минуты 43,13 секунды. Предыдущее достижение принадлежало марокканцу Хишаму Эль-Герружу, который в 1999 году пробежал эту дистанцию за 4.44,79, то есть на полторы секунды медленнее.

В ходе установления рекорда круги Ингебригтсен завершал следующим образом: 400 м — 56,6, 800 м — 1.53,4, 1200 м — 2.50,8, 1600 м — 3.48,1, 2000 м — 4.43,13.

Добавим, что финишировавший вторым кениец Ринолд Кипкорир Черуйот с результатом 4.48,14 стал рекордсменом мира среди юниоров.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Брюссель

Мужчины. Бег на 2000 метров

1. Якоб Ингебритсен (Норвегия) – 4.43,13

2. Ринолд Кипкорир Черуйот (Кения) – 4.48,14.

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 4.48,77.