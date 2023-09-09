«Енисей-СТМ» разгромил пензенский «Локомотив» в матче чемпионата России по регби

В Красноярске завершился матч 5-го тура чемпионата России по регби, в котором встречались местный «Енисей-СТМ» и пензенский «Локомотив». Победу со счётом 72:10 одержала красноярская команда.

«Енисей-СТМ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по регби. Пензенский «Локомотив» (13) — на втором месте. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «ВВА-Подмосковье», а красноярцы проведут матч с «Металлургом».

Регби. Чемпионат России. 5-й тур

«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Локомотив» (Пенза) – 72:10 (36:5).

Напомним, «Енисей-СТМ» является 12-кратным чемпионом России по регби, в частности, клуб выигрывал турнир непрерывно с 2016 по 2022 год. В 2023 году красноярская команда проиграла финальный матч чемпионата России пензенскому «Локомотиву».