«Енисей-СТМ» разгромил пензенский «Локомотив» в матче чемпионата России по регби

В Красноярске завершился матч 5-го тура чемпионата России по регби, в котором встречались местный «Енисей-СТМ» и пензенский «Локомотив». Победу со счётом 72:10 одержала красноярская команда.
«Енисей-СТМ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по регби. Пензенский «Локомотив» (13) — на втором месте. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «ВВА-Подмосковье», а красноярцы проведут матч с «Металлургом».
Регби. Чемпионат России. 5-й тур
«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Локомотив» (Пенза) – 72:10 (36:5).
Напомним, «Енисей-СТМ» является 12-кратным чемпионом России по регби, в частности, клуб выигрывал турнир непрерывно с 2016 по 2022 год. В 2023 году красноярская команда проиграла финальный матч чемпионата России пензенскому «Локомотиву».
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