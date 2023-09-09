Шахматист Грищук одержал победу на турнире Tata Steel Chess India Blitz

Российский шахматист Александр Грищук занял первое место на блицтурнире Tata Steel Chess India Blitz, который прошёл в Калькутте (Индия).

В турнире приняли участие 10 шахматистов, соревнование проводилось в два круга. Грищук набрал 12 очков из 18 возможных.

Второе место занял 18-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, третьим стал ещё один 18-летний гроссмейстер, представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха (оба набрали по 11 очков).

39-летний Грищук является трёхкратным чемпионом мира по блицу, также в составе команды России он четырежды становился победителем командного чемпионата мира. Шахматист принимал участие в турнире претендентов — 2020, победу на котором одержал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.