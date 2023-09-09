Гимнастки Дина и Арина Аверины попробовали себя в чирлидинге

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины после концерта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой попробовали себя в чирлидинге. Аверины выступили в номере, где стояли во весь рост на вытянутых руках гимнастов.
Сегодня, 9 сентября, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошёл гала-концерт певца Григория Лепса и олимпийской сборной России по художественной гимнастике, приуроченный ко Дню города Москвы. Кроме Авериных, в выступлении приняли участие чемпионка России Анна Попова, Лала Крамаренко, Александра Скубова и другие.
Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021). Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021).
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