Анна Попова — о ЧМ по художественной гимнастике: нас там не хватает

Чемпионка России по художественной гимнастике в личном многоборье 2023 года Анна Попова поделилась мнением о выступлениях российских спортсменов на международной арене, в частности рассказала об участии во II Играх стран СНГ, которые прошли в августе 2023 года в Минске. На них спортсменка заняла третье место в многоборье.
По словам Поповой, соревнования в Минске дались непросто, спортсменку немного подвело здоровье, но Игры показались гимнастке интересными. Отвечая на вопрос об отсутствии международных соревнований, Анна отметила, что соперничество как на внутренних, так и на международных соревнованиях в основном идёт между российскими гимнастками.
Чемпионка России также прокомментировала отсутствие россиян на Кубке мира. «Мне кажется, нас там не хватает, очень хотелось бы там выступать», – цитирует Анну Попову «Матч ТВ».
- 10 сентября 2023
-
21:35
-
21:07
-
19:16
-
19:07
-
16:22
-
16:16
-
15:56
-
14:39
-
14:24
-
12:29
-
11:59
-
09:00
-
04:28
-
00:32
- 9 сентября 2023
-
23:12
-
21:32
-
19:57
-
19:45
-
19:27
-
19:24
-
19:15
-
19:05
-
18:46
-
18:25
-
16:29
-
15:31
-
15:17
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:04
-
13:59
-
13:31
-
13:00
-
12:21