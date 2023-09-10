Анна Попова — о ЧМ по художественной гимнастике: нас там не хватает

Чемпионка России по художественной гимнастике в личном многоборье 2023 года Анна Попова поделилась мнением о выступлениях российских спортсменов на международной арене, в частности рассказала об участии во II Играх стран СНГ, которые прошли в августе 2023 года в Минске. На них спортсменка заняла третье место в многоборье.

По словам Поповой, соревнования в Минске дались непросто, спортсменку немного подвело здоровье, но Игры показались гимнастке интересными. Отвечая на вопрос об отсутствии международных соревнований, Анна отметила, что соперничество как на внутренних, так и на международных соревнованиях в основном идёт между российскими гимнастками.

Чемпионка России также прокомментировала отсутствие россиян на Кубке мира. «Мне кажется, нас там не хватает, очень хотелось бы там выступать», – цитирует Анну Попову «Матч ТВ».