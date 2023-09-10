Аверины пробовали себя в чирлидинге, Лепс пел на сцене. Фото гала-концерта

Вчера, 9 сентября, во Дворце гимнастики Ирины Винер прошёл гала-концерт певца Григория Лепса и сборной России по художественной гимнастике, приуроченный ко Дню города Москвы.
«Сегодня грандиозный праздник — день рождения сердца нашей Родины, города Москвы, — сказала Винер. — Это город, в котором мы живём, в котором выросли наши чемпионы. Мы постараемся сделать спектакль, который отобразит всю красоту нашей необъятной Родины — от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей», — приводит слова Винер ТАСС.
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины после концерта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой попробовали себя в чирлидинге. Аверины выступили в номере, где стояли во весь рост на вытянутых руках гимнастов.
Кроме Авериных, в выступлении приняли участие чемпионка России Анна Попова, Лала Крамаренко, Александра Скубова и другие.
Лучшие кадры с гала-концерта — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.
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