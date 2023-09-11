Кубок мира по регби — 2023: результаты матчей 10 сентября

Во Франции продолжается десятый, юбилейный Кубок мира по регби. Он стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.
Регби. Кубок мира – 2023. Франция
Группа D. 1-й тур
Япония – Чили – 42:12 (21:7).
Группа B. 1-й тур
ЮАР — Шотландия – 18:3 (6:3).
Группа C. 1-й тур
Уэльс — Фиджи – 32:26 (18:14).
Положение команд.
Группа A: Италия (1 игра, 5 очков), Франция (1 игра, 4 очка), Уругвай (0 игр, 0 очков), Новая Зеландия (1 игра, 0 очков), Намибия (1 игра, 0 очков);
Группа B: Ирландия (1 игра, 5 очков), ЮАР (1 игра, 4 очка), Тонга (0 игр, 0 очков), Шотландия (1 игра, 0 очков), Румыния (1 игра, 0 очков);
Группа C: Австралия (1 игра, 5 очков), Уэльс (1 игра, 5 очков), Фиджи (1 игра, 2 очка), Португалия (0 игр, 0 очков), Грузия (1 игра, 0 очков);
Группа D: Япония (1 игра, 5 очков), Англия (1 игра, 4 очка), Самоа (0 игр, 0 очков), Аргентина (1 игра, 0 очков), Чили (1 игра, 0 очков).
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