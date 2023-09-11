Причины столпотворения на Кубке мира по регби будут расследованы

Массовое столпотворение, случившееся 9 сентября в Марселе перед матчем Кубка мира по регби между командами Англии и Аргентины, будет расследоваться с целью выявления причин, об этом официально заявили в World Rugby.
Перед началом матча толпа болельщиков застряла перед входом на стадион и пропустила начало игры. В Сети уже появились жалобы на организацию турнира. «Нет вывесок. Нет людей, направляющих толпу, 67 тыс. человек прошли по одной лестнице. Локти повсюду. А когда вы попадаете внутрь, секции плохо обозначены. Мы нашли свою случайно», — написал один из болельщиков в своей социальной сети.
В руководящем органе регбийной федерации отреагировали на инцидент. «Нам известно о задержках, с которыми столкнулись сегодня вечером болельщики, пришедшие на стадион «Марсель» на матч группы D чемпионата мира по регби 2023 года между Англией и Аргентиной. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы установить факты и принять меры для предотвращения таких задержек оставшихся матчей», — цитирует заявление федерации Talksport.
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