Бывший вице-президент World Rugby Агустин Пишо: я не вижу перемен

Экс-капитан сборной Аргентины по регби, бывший вице-президент World Rugby Агустин Пишо подверг критике своё предыдущее место работы. Особое внимание Пишо уделил отношению федерации регби к сборным, не являющимся лидерами в этом виде спорта.

«Мировые рейтинги не работают. Они плохо составлены и несправедливы. Например, Италия идёт на 13-м месте и она участвует в Кубке шести наций, регулярно проводит тесты с сильнейшими соперниками. Грузия — 11-я, и как часто она получает тесты с топ-командами? Я не вижу перемен. Это похоже на 2007 год, когда ситуация была примерно как сейчас», — цитирует Пишо Rugger.

Одним из шагов по исправлению ситуации Агустин Пишо видит расширение Кубка мира до 24 команд и глобализацию этого вида спорта. «Какой смысл государствам вкладываться в регби, если у них нет перспектив выйти на мировой уровень?» — сказал Пишо в интервью.