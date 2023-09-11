Кенийка Агнес Нгетич установила рекорд в беге на 10 км

Кенийская атлетка Агнес Нгетич установила мировой рекорд в беге на 10 км среди женщин, пробежав эту дистанцию на забеге Transylvania 10km, который состоялся 10 сентября в Брасове (Румыния), сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Нгетич показала результат 29 минут 24 секунды, больше чем на полминуты опередив предыдущую обладательницу рекорда, соотечественницу Агнес Тироп. Её рекорд был установлен на соревнованиях в немецком городе Херцогенаурах в 2021 году, Тироп показала результат 30.01.

Отметим, что время Нгетич является рекордным только для женских забегов. Абсолютный рекорд среди женщин принадлежит эфиопке Ялемзерф Йехуалев, которая в 2022 году показала результат 29.14 в Кастеллоне (Испания), а в 2023 году — 29.19 в Валенсии (Испания) в микстовых забегах.