В лёгкой атлетике снесли 24-летний мировой рекорд. Ингебригтсен творит что-то невероятное!

В Брюсселе завершился 13-й, предпоследний в этом сезоне этап Бриллиантовой лиги. Соревновательный день получился по-настоящему крутым: Ингебригтсен установил мировой рекорд, а Дюплантис и Джексон ощутимо замахнулись на него. Даже после чемпионата мира спортсмены дают жару!

«Я не знал, как буду себя чувствовать»

Пожалуй, главным героем вечера стал Якоб Ингебригтсен. Несмотря на не самое удачное его выступление на ЧМ-2023, болельщики ждали, что норвежец снесёт очередной мировой рекорд, теперь на 2000 м. Эту дистанцию бегают крайне редко, но в списке лучших на ней – сплошь имена звёзд.

Якоб сделал всё как надо. На каждом круге легкоатлет превосходил результаты обладателя мирового рекорда Эль-Герружа. В итоге финишировал Ингебригтсен за 4.43,13 – на 1,66 секунды быстрее, чем Герруж в 1999 году. Интересно, что предыдущий мировой рекорд был аж на два года старше самого Якоба!

«Всегда весело побить рекорд. Десять дней назад я подхватил какой-то вирус и действительно не знал, как буду чувствовать себя сегодня. Но я чувствовал себя очень хорошо и в итоге провёл хорошую гонку. Мне очень помогли «зайцы», хотя они могли бы помочь мне и больше», – заявил Ингебригтсен.

Вторым в забеге финишировал кениец Ринолд Кипкорир Черуйот (4.48,14), установив мировой рекорд среди юниоров и национальный рекорд. Топ-3 замкнул австралиец Стюарт Максвейн (4.48,77), обновивший рекорд региона. Да и вообще весь забег на два километра получился крайне крутым. Парни из топ-9 установили ещё три национальных и один региональный рекорд.

Якоб Ингебригтсен Фото: David Ramos/Getty Images

В шаге от мирового рекорда

Кроме Ингебригтсена, превзойти рекорды пытались ещё двое спортсменов. Первой была Шерика Джексон. На 200 м она выиграла забег с результатом 21,48 секунды. Это третье быстрейшее время в истории. До мирового рекорда Шерика не дотянула всего 0,14 секунды. Тем не менее Джексон побила рекорд Бриллиантовой лиги. Второе место в забеге заняла Антоник Страчан с Багам (22,31), а третье – американка Дженна Прандини (22,47).

Вторым обновить мировой рекорд пытался Арман Дюплантис. Уже на высоте 6,10 м швед остался в гордом одиночестве. Добившись победы, легкоатлет попытался покорить 6,23 м. В последней попытке даже казалось, что Дюплантис перелетит, однако перекладина всё же соскользнула. Несмотря на это, Арман обновил рекорд соревнований. Серебряным и бронзовым призёрами стали американец Сэм Кендрикс и филиппинец Эрнест Джон Обьена (оба 5,92).

О желании побороться за новый мировой рекорд перед этапом в Бельгии говорила и Ярослава Магучих. Однако у украинки это не получилось. Новоиспечённая чемпионка мира выиграла с результатом 2,00 м. Второе место заняла сербка Ангелина Топич (1,97), обновившая национальный рекорд. Тройку призёров замкнула австралийка Элеанор Паттерсон (1,94).

В метании копья тоже было жарко. Харука Китагути обновила лучший результат сезона в мире – 67,38, а ещё побила национальный рекорд. В топ-3 вошли австралийка Виктория Хадсон (64,65) и латвийка Лина Музе-Сирма (63,00).

Паралимпийская чемпионка — в призах!

Интересное происходило и в соревнованиях, проводившихся не под эгидой Бриллиантовой лиги. У женщин в прыжках в длину в числе участниц была паралимпийская чемпионка Флёр Йонг. Спортсменка в юности переболела бактериальной инфекцией крови, из-за которой девушке пришлось ампутировать ноги ниже колена и последние фаланги восьми пальцев.

В Брюсселе Йонг соревновалась наравне с обычными легкоатлетками и заняла второе место. Флёр прыгнула 6,74 м, улучшив свой рекорд на 26 см! Победительницей соревнований стала Ивана Вулета (6,74).

А в мужском забеге на 10 000 м Даниэль Эбеньо выиграл с отрывом почти в 30 секунд! Кениец пробежал за 26.57,80, а серебряный призёр Жимми Грессье – за 27.25,48. Бронзу завоевал кениец Стенли Мбуру (27.30,36).

Но запомнился этот забег не результатами лидеров. Эритрейский бегун Арон Кифле, не закончив дистанцию, остановился на финише. К нему подошла судья и долго разговаривала с ним. По всей видимости, она уговаривала его добежать последний круг. После неудачных переговоров она вернулась к остальным рефери, а Кифле через паузу под аплодисменты трибун всё-таки продолжил свой бег. Финишировал он последним, восьмым, с результатом 30.23,33.

Финал Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (США) 16 и 17 сентября.