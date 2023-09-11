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Джон Хиггинс достиг отметки в 950 сенчури в карьере

Джон Хиггинс достиг отметки в 950 сенчури в карьере
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Шотландский снукерист Джон Хиггинс достиг отметки в 950 сенчури в карьере по ходу матча с китайцем Дэном Хаохуэем (6:0) в первом раунде Shanghai Masters 2023, который проходит в Китае с 11 по 17 сентября.

Хиггинс стал вторым игроком, которому покорилось такое достижение. Впереди только англичанин Ронни О'Салливан, у которого более 1200 сенчури в карьере. О'Салливан, который также принимает участие на турнире в Шанхае, является его действующим чемпионом.

Следующим соперником Хиггинса станет англичанин Кайрен Уилсон. 48-летний шотландец – четырёхкратный чемпион мира, его последним крупным выигранным турниром на данный момент является Players Championship (2021). На прошедшем в августе European Masters Хиггинс дошёл до полуфинала, где уступил Джадду Трампу.

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