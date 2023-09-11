Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Регбисты «Динамо» уверенно обыграли «ВВА-Подмосковье» в 5-м туре чемпионата России

Регбисты «Динамо» уверенно обыграли «ВВА-Подмосковье» в 5-м туре чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

«Динамо» одержало уверенную победу над «ВВА-Подмосковье» со счётом 27:12 в рамках 5-го тура PARI Чемпионата России по регби. Заключительная встреча тура прошла в спортивном городке «Лужники».

Данная победа позволила «Динамо» (9 очков) закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы, команда из Подмосковья же занимает предпоследнее, восьмое место (4 очка). Лидером соревнований является 12-кратный чемпион России «Енисей-СТМ» (20 очков).

Регби. Чемпионат России. 5-й тур

«Динамо» – «ВВА-Подмосковье» – 27:12 (10:7).

Попытки: Кузнецов (23), Погодаев (51), Афанасьев (77) — Экстин (21), Кулешов (58).
Реализации: Семёнов (24, 52, 78) — Абдулкадиров (22).
Штрафные: Семёнов (40, 62) – нет.
Жёлтые карточки: нет – Бабаев (75).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android