Регбисты «Динамо» уверенно обыграли «ВВА-Подмосковье» в 5-м туре чемпионата России
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«Динамо» одержало уверенную победу над «ВВА-Подмосковье» со счётом 27:12 в рамках 5-го тура PARI Чемпионата России по регби. Заключительная встреча тура прошла в спортивном городке «Лужники».
Данная победа позволила «Динамо» (9 очков) закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы, команда из Подмосковья же занимает предпоследнее, восьмое место (4 очка). Лидером соревнований является 12-кратный чемпион России «Енисей-СТМ» (20 очков).
Регби. Чемпионат России. 5-й тур
«Динамо» – «ВВА-Подмосковье» – 27:12 (10:7).
Попытки: Кузнецов (23), Погодаев (51), Афанасьев (77) — Экстин (21), Кулешов (58).
Реализации: Семёнов (24, 52, 78) — Абдулкадиров (22).
Штрафные: Семёнов (40, 62) – нет.
Жёлтые карточки: нет – Бабаев (75).
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