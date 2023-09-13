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Двукратного олимпийского чемпиона Садулаева допустили к участию в ЧМ в Белграде

Двукратного олимпийского чемпиона Садулаева допустили к участию в ЧМ в Белграде
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Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира, который пройдёт в Белграде с 16 по 24 сентября. Спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе без каких-либо флагов или упоминаний о стране. Они представят на турнире команду независимых нейтральных атлетов (AIN).

UWW публикует состав мужской команды AIN по вольной борьбе:
57 кг – Завур Угуев;
61 кг – Абасгаджи Магомедов;
65 кг – Шамиль Мамедов;
70 кг – Евгений Жербаев;
74 кг – Заурбек Сидаков;
79 кг – Ахмед Усманов;
86 кг – Арслан Багаев;
92 кг – Магомед Курбанов / Владислав Валиев;
97 кг – Абдулрашид Садулаев;
125 кг – Абдулла Курбанов.

Как сообщается на сайте UWW, в общей сложности 235 человек из России и Беларуси прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей, проверку проходили борцы всех стилей и категорий, а также сопровождающий их вспомогательный персонал. Из 235 человек 26 не прошли проверку, устроенную федерацией.

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