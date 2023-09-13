Двукратного олимпийского чемпиона Садулаева допустили к участию в ЧМ в Белграде

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира, который пройдёт в Белграде с 16 по 24 сентября. Спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе без каких-либо флагов или упоминаний о стране. Они представят на турнире команду независимых нейтральных атлетов (AIN).

UWW публикует состав мужской команды AIN по вольной борьбе:

57 кг – Завур Угуев;

61 кг – Абасгаджи Магомедов;

65 кг – Шамиль Мамедов;

70 кг – Евгений Жербаев;

74 кг – Заурбек Сидаков;

79 кг – Ахмед Усманов;

86 кг – Арслан Багаев;

92 кг – Магомед Курбанов / Владислав Валиев;

97 кг – Абдулрашид Садулаев;

125 кг – Абдулла Курбанов.

Как сообщается на сайте UWW, в общей сложности 235 человек из России и Беларуси прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей, проверку проходили борцы всех стилей и категорий, а также сопровождающий их вспомогательный персонал. Из 235 человек 26 не прошли проверку, устроенную федерацией.