Далалоян — об ОИ-2024: ты как попрошайка, возьмите хоть на каких условиях — несправедливо

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о справедливости выдвигаемых Международным олимпийским комитетом (МОК) критериях для выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы – спортсмены, и для нас соревнования — это, в первую очередь, возможность показать свои умения, свой профессионализм, посостязаться с другими. Мы не несем угрозы остальным, чтобы нас наказывать постоянно лишением флага или гимна. Сейчас такие условия: вы полностью нейтральные спортсмены, не представляете никого. Как мы можем никого не представлять? Мы всю жизнь представляем нашу страну. Мы на международной арене представляли нашу страну. И наш флаг это важно для каждого спортсмена. А сейчас ты должен напрашиваться на чемпионат Европы или мира в нейтральном статусе. Получается, ты как попрошайка: возьмите меня хоть на каких условиях, я просто хочу. Зачем? В чём справедливость? Я считаю, что это несправедливо», — сказал Далалоян в интервью YouTube-каналу журналиста Вити Кравченко.