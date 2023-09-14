Роглич и Вингегор подверглись критике за поведение на финише 17-го этапа «Вуэльты»

Эксперты телеканала Eurosport раскритиковали поведение лидеров команды Jumbo-Visma, словенца Приможа Роглича и датчанина Йонаса Вингегора, которые на последнем подъёме 17-го этапа «Вуэльты» уехали от своего товарища по команде американца Сеппа Кусса, возглавляющего общий зачёт, и разыграли победу на финишной прямой.

Ранее в сезоне-2023 именно Кусс, работая на команду, помог Рогличу и Вингегору одержать победы в многодневках Гранд-тура — «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс».

«Это несправедливо. Когда вы видите, насколько надёжен был Сепп Кусс для этих двух гонщиков на протяжении многих лет, многих гонок, выигрывая для них большие гонки.

Они ничего не показали, они просто уехали, а Кусс говорил по радио: «Я не могу следовать этому темпу, он слишком высокий», — приводит слова победителя «Вуэльты» -1988 ирландца Шона Келли Eurosport.