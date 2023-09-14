Алия Мустафина: российским спортсменам нужно выступать даже в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина выразила мнение, что российским спортсменам стоит выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Также гимнастка подчеркнула важность участия в международных турнирах для развития в профессиональной сфере.
«Если спортсмен хочет выступать, обязательно надо выступать. Я сама тренирую детей. И понимаю, что если они не будут выступать, то ничего не получится. У них карьеры не будет. Поэтому даже в нейтральном статусе, если спортсменов поддержит спортивное руководство, нужно выступать», — приводит слова Мустафиной ТАСС.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что спортсмены должны сами для себя принять решение об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
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