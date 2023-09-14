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В ОКР назвали суммы компенсаций олимпийцам, не имеющим возможности соревноваться

В ОКР назвали суммы компенсаций олимпийцам, не имеющим возможности соревноваться
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подробно рассказал о финансовой поддержке, которую возглавляемая им организация намерена оказать российским олимпийцам, лишённым возможности выступать на международных соревнованиях.

«Мною было поручено подготовить проект, который вынесем на утверждение исполкома ОКР 5 октября. Проект предусматривает выплату членам олимпийской команды России, которые ранее выступали на Олимпийских играх, продолжают сейчас спортивную карьеру, но неправомерно лишены возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях.

Мы можем поддержать тех, кто не подписывал никаких незаконных деклараций или заявлений, за что оказался лишён шансов принять участие в международных турнирах.

До 31 декабря 2023 года эту выплату смогут получить на основании поступивших заявок те спортсмены, в отношении которых решения, препятствующие их участию в международных соревнованиях, были приняты в 2022–2023 годах. Те, кого не допустили до международных стартов в 2024 году, смогут получить выплату не позднее 30 июня 2024 года.

Единовременные денежные выплаты спортсменам, проходящим подготовку к XXIV Олимпийским зимним играм 2026 года, предусмотрены не позднее 31 декабря 2025 года.

По суммам денежных выплат:
для победителей Игр — 500 000 рублей;
для серебряных призёров — 350 000 рублей;
для бронзовых призёров — 250 000 рублей;
для участников Игр — 150 000 рублей», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Глава ОКР также уточнил, что для мультимедалистов выплата будет производиться только за одну медаль более высокого достоинства.

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