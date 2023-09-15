Сборная Франции одержала вторую победу на Кубке мира по регби

На Кубке мира по регби, который проходит во Франции, завершился матч 2-го тура в группе А. Вторую победу подряд одержали хозяева соревнований: на сей раз французские регбисты оказались сильнее сборной Уругвая, выиграв матч со счётом 27:12.

Напомним, в стартовом поединке сборная Франции нанесла поражение команде Новой Зеландии – 27:13.

Регби. Кубок мира. Франция

Группа А. 2-й тур

Франция – Уругвай – 27:12 (13:5).

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Соревнования проходят в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучших из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревнованиях три раза побеждала Новая Зеландия, дважды – Австралия и один раз – Англия.