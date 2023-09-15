Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 15 сентября

На проходящем во Франции Кубке мира по регби в пятницу, 15 сентября, продолжится 2-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 15 сентября
Группа A
Новая Зеландия — Намибия — начало встречи в 22:00 мск.
Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.
Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучших из каждого квинтета выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды Австралия и один раз Англия.
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