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Сборная Новой Зеландии разгромила команду Намибии на Кубке мира по регби

Сборная Новой Зеландии разгромила команду Намибии на Кубке мира по регби
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На Кубке мира по регби, который проходит во Франции, завершился матч 2-го тура в группе А. Сборная Новой Зеландии разгромила команду Намибии со счётом 71:3.

Напомним, в стартовой встрече новозеландские регбисты уступили сборной Франции со счётом 13:27.

Регби. Кубок мира. Франция
Группа А. 2-й тур

Новая Зеландия – Намибия – 71:3 (38:3).

Регби. КМ-2023 . Группа A. 2-й тур
15 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
71 : 3
Намибия

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Соревнования проходят в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучших из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревнованиях три раза побеждала Новая Зеландия, дважды – Австралия и один раз – Англия.

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