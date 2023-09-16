Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 16 сентября

На проходящем во Франции Кубке мира по регби в субботу, 16 сентября, пройдут первые игры 2-го тура в группах B, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 16 сентября

Группа D

Самоа — Чили — начало встречи в 16:00 мск.

Группа C

Уэльс — Португалия — начало встречи в 18:45 мск.

Группа B

Ирландия — Тонга — начало встречи в 22:00 мск.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучших из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.