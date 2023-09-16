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Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира по борьбе
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Российский борец Абасгаджи Магомедов, выступающий в вольном стиле, вышел в финал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде.

В полуфинальной встрече в весовой категории до 61 кг Магомедов победил грузинского борца Шоту Фартенадзе со счётом 10-0. В финале турнира Абасгаджи Магомедов встретится с представителем США Виталием Аруджау, который в своём полуфинале одолел представителя Кыргызстана Тайырбека Жумашбека со счётом 12-2. Финальный поединок состоится в воскресенье, 17 сентября.

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября. Объединённый мир борьбы (UWW) допустил к участию в чемпионате спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

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