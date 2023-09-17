Кубок мира по регби — 2023: результаты матчей 16 сентября
Поделиться
На проходящем во Франции Кубке мира по регби состоялись первые игры 2-го тура в группах B, C и D.
В группе B сборная Ирландии встретилась со сборной Тонга. Счёт встречи 59:16. В группе C между собой встретились команды Уэльса и Португалии. Игра закончилась со счётом 28:8 в пользу валлийцев. В группе D сборная Самоа оказалась сильнее сборной Чили со счётом 43:10.
Напомним, Кубок мира проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе. Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
00:55
-
00:29
- 16 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
20:46
-
20:01
-
19:39
-
18:51
-
18:29
-
18:04
-
16:49
-
14:02
-
11:37
-
09:10
-
04:51
-
00:01
- 15 сентября 2023
-
21:28
-
20:46
-
19:49
-
19:25
-
18:07
-
17:31
-
16:52
-
16:14
-
13:51
-
10:36
-
09:00
-
03:07
-
00:36
- 14 сентября 2023
-
23:54
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:57
-
18:46
Партнерский контент