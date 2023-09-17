Кубок мира по регби — 2023: результаты матчей 16 сентября

На проходящем во Франции Кубке мира по регби состоялись первые игры 2-го тура в группах B, C и D.

В группе B сборная Ирландии встретилась со сборной Тонга. Счёт встречи 59:16. В группе C между собой встретились команды Уэльса и Португалии. Игра закончилась со счётом 28:8 в пользу валлийцев. В группе D сборная Самоа оказалась сильнее сборной Чили со счётом 43:10.

Напомним, Кубок мира проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе. Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории.