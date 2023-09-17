Украинец Блесецкий не пожал руку россиянину Магомедову на ЧМ по борьбе

Украинский борец Валентин Блесецкий, потерпевший поражение от россиянина Абасгаджи Магомедова на чемпионате мира по борьбе, отказался пожать руку российскому спортсмену.
Инцидент произошёл после четвертьфинального поединка по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Украинский борец уступил россиянину со счётом 4:16. По окончании поединка Блесецкий отказался пожимать руку Магомедову. Российский спортсмен прокомментировал случившееся. «Не обидно, я не придаю этому значения. Моё дело — доказывать всё на ковре. Я не расстроился из‑за того, что соперник не захотел пожать руку. Я заранее понимал, что так и произойдёт. Ничего страшного не произошло. Кто хочет — пожимает руку, кто не хочет — не пожимает, это их дело. Мы — добрые люди, наша рука всегда открыта», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».
Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Объединённый мир борьбы (UWW) допустил к участию в чемпионате спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.
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