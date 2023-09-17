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Украинец Блесецкий не пожал руку россиянину Магомедову на ЧМ по борьбе

Украинец Блесецкий не пожал руку россиянину Магомедову на ЧМ по борьбе
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Украинский борец Валентин Блесецкий, потерпевший поражение от россиянина Абасгаджи Магомедова на чемпионате мира по борьбе, отказался пожать руку российскому спортсмену.

Инцидент произошёл после четвертьфинального поединка по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Украинский борец уступил россиянину со счётом 4:16. По окончании поединка Блесецкий отказался пожимать руку Магомедову. Российский спортсмен прокомментировал случившееся. «Не обидно, я не придаю этому значения. Моё дело — доказывать всё на ковре. Я не расстроился из‑за того, что соперник не захотел пожать руку. Я заранее понимал, что так и произойдёт. Ничего страшного не произошло. Кто хочет — пожимает руку, кто не хочет — не пожимает, это их дело. Мы — добрые люди, наша рука всегда открыта», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Объединённый мир борьбы (UWW) допустил к участию в чемпионате спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

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