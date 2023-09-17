Бриллиантовая лига, 14-й этап: все результаты первого дня соревнований в Юджине

В Юджине (США) на стадионе «Хейвард-филд» 16 сентября прошёл первый день стартов последнего 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.
14-й этап
Юджин
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулман (США) – 9,83 (повторение лучшего результата сезона в мире).
2. Ноа Лайлз (США) – 9,85.
3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,85.
400 м
1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,30.
2. Куинс Холл (США) – 44,44.
3. Вернон Норвуд (США) – 44,61.
1 миля
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.43,73 (лучший результат сезона в мире, рекорд Европы, третий результат в истории). Норвежец уступил 0,60 секунды мировому рекорду.
2. Яред Нугусе (США) – 3.43,97 (рекорд Америки).
3. Джордж Миллз (Великобритания) – 3.47,65…
5. Рейнольд Кипкорир Черуийот (Кения) – 3.48,06 (мировой рекорд U20).
400 м с барьерами
1. Рэй Бенджамин (США) – 46,39.
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,53.
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинский острова) – 47,31.
3000 м стипльчез
1. Саймон Кипроп Коеч (Кения) – 8.06,26.
2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.10,74.
3. Джордж Бимиш (Новая Зеландия) – 8.14,01.
Прыжок в высоту
1. У Сан Хёк (Южная Корея) – 2,35.
2. Норберт Кобиелский (Польша) – 2,33.
3. Джувон Харрисон (США) – 2,33.
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,43.
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,25.
3. Дональд Скотт (США) – 16,84.
Метание копья
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 84,24.
2. Нирай Чопра (Индия) – 83,80.
3. Оливер Хеландер (Финляндия) – 83,74.
Женщины
100 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,70.
2. Мари Жозе Та Лу (Кот-д'Ивуар) – 10,75.
3. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,79.
4. Ша'Карри Ричардсон (США) – 10,80.
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.50,72.
2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.53,93.
3. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.55,16.
3000 м стипльчез
1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) – 8.50,66 (лучший результат сезона в мире, второй результат в истории).
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.51,67.
3. Фаит Черотич (Кения) – 8.59,65.
Прыжок с шестом
1. Кэти Мун (США) – 4,86.
2. Тина Шутей (Словения) – 4,81.
3. Сэнди Моррис (США) – 4,71.
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,35 (лучший результат сезона в мире).
2. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 15,03.
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,61.
Толкание ядра
1. Чейз Или (США) – 20,76 (лучший результат сезона в мире).
2. Сара Миттон (Канада) – 19,94.
3. Орьоль Донгмо (Португалия) – 19,92.
Метание копья
1. Харука Китагути (Япония) – 63,78.
2. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 61,30.
3. Маккензи Литтл (Австралия) – 61,24.
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