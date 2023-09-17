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Бриллиантовая лига, 14-й этап: все результаты первого дня соревнований в Юджине

В Юджине (США) на стадионе «Хейвард-филд» 16 сентября прошёл первый день стартов последнего 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.

Бриллиантовая лига

14-й этап

Юджин

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулман (США) – 9,83 (повторение лучшего результата сезона в мире).

2. Ноа Лайлз (США) – 9,85.

3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,85.

400 м

1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,30.

2. Куинс Холл (США) – 44,44.

3. Вернон Норвуд (США) – 44,61.

1 миля

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.43,73 (лучший результат сезона в мире, рекорд Европы, третий результат в истории). Норвежец уступил 0,60 секунды мировому рекорду.

2. Яред Нугусе (США) – 3.43,97 (рекорд Америки).

3. Джордж Миллз (Великобритания) – 3.47,65…

5. Рейнольд Кипкорир Черуийот (Кения) – 3.48,06 (мировой рекорд U20).

400 м с барьерами

1. Рэй Бенджамин (США) – 46,39.

2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,53.

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинский острова) – 47,31.

3000 м стипльчез

1. Саймон Кипроп Коеч (Кения) – 8.06,26.

2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.10,74.

3. Джордж Бимиш (Новая Зеландия) – 8.14,01.

Прыжок в высоту

1. У Сан Хёк (Южная Корея) – 2,35.

2. Норберт Кобиелский (Польша) – 2,33.

3. Джувон Харрисон (США) – 2,33.

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,43.

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,25.

3. Дональд Скотт (США) – 16,84.

Метание копья

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 84,24.

2. Нирай Чопра (Индия) – 83,80.

3. Оливер Хеландер (Финляндия) – 83,74.

Женщины

100 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,70.

2. Мари Жозе Та Лу (Кот-д'Ивуар) – 10,75.

3. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,79.

4. Ша'Карри Ричардсон (США) – 10,80.

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.50,72.

2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.53,93.

3. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.55,16.

3000 м стипльчез

1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) – 8.50,66 (лучший результат сезона в мире, второй результат в истории).

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.51,67.

3. Фаит Черотич (Кения) – 8.59,65.

Прыжок с шестом

1. Кэти Мун (США) – 4,86.

2. Тина Шутей (Словения) – 4,81.

3. Сэнди Моррис (США) – 4,71.

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,35 (лучший результат сезона в мире).

2. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 15,03.

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,61.

Толкание ядра

1. Чейз Или (США) – 20,76 (лучший результат сезона в мире).

2. Сара Миттон (Канада) – 19,94.

3. Орьоль Донгмо (Португалия) – 19,92.

Метание копья

1. Харука Китагути (Япония) – 63,78.

2. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 61,30.

3. Маккензи Литтл (Австралия) – 61,24.