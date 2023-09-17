Олимпийской чемпионке Титмус удалили доброкачественные опухоли яичника

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус восстанавливается после операции по удалению доброкачественных опухолей яичника, сообщает Reuters. По словам спортсменки, ей предстоит отдыхать ещё несколько недель после перенесённого хирургического вмешательства.
«Некоторое время я лечилась от хронической травмы бедра, а три недели назад мне сделали МРТ, чтобы точно выяснить, что происходит. Конечно, есть небольшое повреждение, с которым можно справиться. Однако врачи заметили ещё кое-что, что заставило всё остальное казаться не имеющим значения. На моём правом яичнике были обнаружены большие наросты.
Конечно, в такие моменты думаешь о худшем сценарии развития событий. Я была в ужасе от возможной потери яичника или от последствий, которые могут повлиять на меня и моё желание однажды иметь детей. Однако я оказалась одним из счастливчиков. Мне повезло, что я обнаружила эти опухоли до того, как они стали еще больше и начали оказывать реальное влияние на моё здоровье», — рассказала спортсменка. По словам Титмус, каждая опухоль была размером в четыре сантиметра.
На Олимпийских играх в Токио австралийка выиграла золотые медали на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Также она завоевала серебро на дистанции 800 м и бронзу в эстафете 4х200 м. В этом году Титмус выиграла четыре награды на чемпионате мира в Фукуоке, включая две золотые.
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