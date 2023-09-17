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Олимпийской чемпионке Титмус удалили доброкачественные опухоли яичника

Олимпийской чемпионке Титмус удалили доброкачественные опухоли яичника
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Австралийская пловчиха Ариарне Титмус восстанавливается после операции по удалению доброкачественных опухолей яичника, сообщает Reuters. По словам спортсменки, ей предстоит отдыхать ещё несколько недель после перенесённого хирургического вмешательства.

«Некоторое время я лечилась от хронической травмы бедра, а три недели назад мне сделали МРТ, чтобы точно выяснить, что происходит. Конечно, есть небольшое повреждение, с которым можно справиться. Однако врачи заметили ещё кое-что, что заставило всё остальное казаться не имеющим значения. На моём правом яичнике были обнаружены большие наросты.

Конечно, в такие моменты думаешь о худшем сценарии развития событий. Я была в ужасе от возможной потери яичника или от последствий, которые могут повлиять на меня и моё желание однажды иметь детей. Однако я оказалась одним из счастливчиков. Мне повезло, что я обнаружила эти опухоли до того, как они стали еще больше и начали оказывать реальное влияние на моё здоровье», — рассказала спортсменка. По словам Титмус, каждая опухоль была размером в четыре сантиметра.

На Олимпийских играх в Токио австралийка выиграла золотые медали на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Также она завоевала серебро на дистанции 800 м и бронзу в эстафете 4х200 м. В этом году Титмус выиграла четыре награды на чемпионате мира в Фукуоке, включая две золотые.

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