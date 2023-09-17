«Я обещаю». Коулман выиграл забег на 100 м на последнем этапе Бриллиантовой лиги

27-летний американский атлет Кристиан Коулман стал победителем забега на 100 м в первый день последнего, 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023, который проходит в Юджине (США). Коулман показал результат 9,83 (повторение лучшего результата сезона в мире) и эмоционально отреагировал на победу.
«Я обещаю!» — несколько раз крикнул атлет по завершении забега, обращаясь к зрителям.
Вторым с результатом 9,85 стал американец Ноа Лайлз, третьим с таким же временем — кениец Фердинанд Оманьяла.
Коулман является трёхкратным чемпионом мира (2019, 2023), а также чемпионом мира в помещении (2018).
В общем зачёте Бриллиантовой лиги сезона-2023 в беге на 100 м лидирует Фред Керли (США, 29 очков), на втором месте — Фердинанд Оманьяла (Кения, 28 очков), на третьем — Акани Симбине (ЮАР, 28 очков).
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