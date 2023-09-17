«Это так злит и раздражает». Вархольм не сдержал эмоций после второго поражения подряд

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами, норвежец Карстен Вархольм эмоционально прокомментировал второе подряд поражение в рамках легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига».
Первое он потерпел от Кайрона Макмастера на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги», а второе – в финале серии от Рэя Бенджамина (он установил лучший результат сезона в мире).
«Ненавижу это. Так сильно ненавижу. Это меня злит, раздражает и всё в этом роде. Я приехал сюда с одной целью – победить. Это такой долгий путь. Я взял себя в руки настолько, насколько мог. Я пробежал даже быстрее, чем ожидал, но в то же время Рай превысил свои возможности и все лимиты. Так что на саму гонку я жаловаться не могу. Если мне придётся бежать 44, 45, 46 или 47… Неважно, мне нужно бежать быстрее. Вот что меня раздражает», — приводит слова Вархольма NRK.
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