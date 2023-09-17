Вингегор заявил о невиновности своих партнёров на фоне слухов о допинге

Датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор заявил об уверенности на 100%, что его партнёры по команде Сепп Кусс и Примож Роглич «ничего не принимают», на фоне слухов о приёме допинга. Вингегор решительно защищал себя и своих партнёров во время субботней пресс-конференции после подозрений по поводу их выступления на Вуэльте в Испании.
«Конечно, мы понимаем сомнения, но люди должны знать, скольким мы жертвуем ради всего, как много мы вникаем в детали. Особенно в этой команде мы делаем всё идеально, и это имеет такое большое значение. Я не думаю, что люди понимают, какую большую разницу это на самом деле имеет. Всегда полезно быть настроенным скептически, особенно когда у команды всё идёт хорошо, если только это не обвинения. Я думаю, что если мы будем говорить об этом из-за того, что произошло 20 лет назад, то, я надеюсь, мы сможем предотвратить повторение этого. Я на 100% уверен, что мои партнёры здесь ничего не принимают, как и я сам», — сказал Йонас на пресс-конференции после 20-го этапа.
Обсуждения относительно допинга начались на третьей неделе гонки, когда Вингегор и Роглич поменяли свои намерения в генеральной классификации, чтобы помочь Куссу добиться успеха. Датчанин открыто говорил о допинге и поддерживал антидопинговый процесс, он был более сдержан, когда дело касалось внутренней тактики.
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