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Цегай обновила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Цегай обновила мировой рекорд в беге на 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
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Эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года и двукратная чемпионка мира, специализирующаяся в беге на средние дистанции, обновила мировой рекорд в беге на 5000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Спортсменка преодолела эту дистанцию за 14 минут 00,21 секунды.

Прошлый мировой рекорд был установлен чуть более трёх месяцев назад, 9 июня 2023 года, кенийской спортсменкой Фаит Кипьегон, двукратной чемпионкой Олимпийских игр и четырёхкратной чемпионкой мира. Тогда на четвёртом этапе Бриллиантовой лиги в Париже (Франция) легкоатлетка преодолела 5000 метров за 14.05,20. Цегай сегодня, 17 сентября, превзошла достижение Кипьегон почти на пять секунд.

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