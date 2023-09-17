«Я так сильно всё это ненавижу!» Звёздный легкоатлет проиграл финал и устроил взрыв эмоций

В Юджине (США) стартовал финал Бриллиантовой лиги – 2023. В первый день турнира спортсмены дали жару. Якоб Ингебригтсен едва не побил очередной мировой рекорд, Карстен Вархольм и Ша'Карри Ричардсон потерпели драматичные поражения, а четыре легкоатлета выдали лучшие результаты сезона в мире. Крутейший старт финала Бриллиантовой лиги!

Очень близко к мировому рекорду!

Якоб Ингебригтсен в этот раз не смог стать звездой вечера №1. В забеге на одну милю норвежцу не хватило всего лишь 0,6 секунды, чтобы побить мировой рекорд Хишама эль-Герружа, установленный ещё в 1999 году. Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3.43,73 минуты, побив рекорд Европы, Бриллиантовой лиги и соревнований. Результат Якоба – третий в истории!

«Пытался ли я побить мировой рекорд? Просто совпадение, что я был так близок. Я просто старался бежать так быстро, как могу. Я надеялся пробежать меньше, чем за 3 минуты 46 секунд, – признался Якоб NRK. – Это было скорее испытанием для меня самого. Так что не так уж важно, какое время я показал бы. Это было относительно консервативное отношение к результату. Но я решил проверить себя в конце забега, чтобы увидеть, на что я способен».

Второе место в забеге занял американец Яред Нагьюз (3.43,97) с рекордом Америки, а третье – британец Джордж Миллс (3.47,65). Вообще, забег с Якобом выдался крайне богатым на рекорды. Все 13 спортсменов установили какое-либо достижение: будь то национальный или личный рекорд или просто лучший личный результат сезона. А Ринолд Кипкорир Черуйот, финишировавший на пятом месте (3:48,06), вообще обновил мировой рекорд U20!

Попыталась побить мировой рекорд и Фаит Кипьегон. В забеге на 1500 м кенийке не хватило всего 1,5 секунды. Фаит финишировала с результатом 3.50,72, обновив рекорд соревнований. Серебро завоевала эфиопка Дирибе Вельтеджи (3.53,93), а бронзу – британка Лора Мьюр (3.55,16).

Фаит Кипьегон Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Драматичные поражения

Знаменательными событиями этапа в Юджине стали поражения лидеров. Сперва это случилось с чемпионом мира Карстеном Вархольмом. Норвежского барьериста на финише опередил его главный соперник последних лет Рай Бенджамин. Мало того, что американец во второй раз в карьере хлопнул Вархольма, так ещё и выдал лучший результат сезона в мире – 46,39 секунды!

Карстен проиграл Бенджамину 0,14 секунды. Третье место занял представитель Британских Виргинских островов Кайрон Макмастер (47,31).

«Я ненавижу всё это! Я так сильно ненавижу всё это! Это меня бесит и сильно раздражает. Я приехал сюда с одной целью – победить. В этом сезоне я проделал долгий путь. Я взял себя в руки настолько, насколько смог, но потратил больше времени, чем я ожидал. В то же время Рай превзошёл себя. Мне нечего жаловаться на саму гонку. Всё, что я хочу, – это победить», – выпалил после финиша Вархольм. Это был настоящий взрыв эмоций – так он был расстроен!

Следом за Вархольмом поражение потерпела и чемпионка мира Ша'Карри Ричардсон. И если норвежец хотя бы остался на подиуме, то американка вообще финишировала лишь на четвёртом месте (10,80). Победу одержала ямайка Шерика Джексон (10,70). В топ-3 также попали Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара (10,75) и Элейн Томпсон-Хера с Ямайки (10,79).

Ударная концовка

Под конец сезона многие атлеты смогли стать мировыми лидерами в своих дисциплинах. Лучший результат сезона в мире, помимо Рая Бенджамина, обновили венесуэлка Юлимар Рохас в тройном прыжке (15,35), американка Чейз Или в толкании ядра (20,76). Лучшей в мире стала и Уинфред Мутиле Яви (8.50,66) в забеге на 3000 м с препятствиями. Представительница Бахрейна также установила новый рекорд Азии и рекорд соревнований.

Если в беге с препятствиями у женщин самым ярким моментом был результат победительницы, то у мужчин произошло нечто необычное: в забеге участвовал спортсмен в кепке! Зрителей решил поразить новозеландец Джордж Бимиш. К удивлению болельщиков и соперников, в головном уборе, а значит, с дополнительным сопротивлением, легкоатлет забежал в тройку! Бимиш финишировал третьим с результатом – 8.14,01 минуты. Победил кениец Саймон Кипроп Коэч (8.06,26), а вторым стал эфиоп Самуэль Фиреву (8.10,74).

Сегодня, 17 сентября, в Юджине пройдёт второй день финала.