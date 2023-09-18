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«Енисей-СТМ» в упорной борьбе одолел «Металлург» в матче ЧР по регби

«Енисей-СТМ» в упорной борьбе одолел «Металлург» в матче ЧР по регби
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Регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск) одержал пятую победу в пяти проведённых матчах PARI Чемпионата России по регби. Соперниками красноярцев были регбисты клуба «Металлург», представляющего Новокузнецк. Встреча, проходившая в упорной борьбе на стадионе «Красный Яр», завершилась победой хозяев со счётом 38:30. На данный момент «Енисей-СТМ» лидирует в чемпионате, не проиграв ни одной игры.

Отметим, что команда из Новокузнецка была близка к сенсации и вела в счёте до 70-й минуты игры. На данный момент «Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по регби. В активе новокузнецкой дружины всего одна победа в пяти проведённых встречах.

Оставшиеся матчи тура пройдут 23–24 сентября.

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