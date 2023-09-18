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«У него огромная шишка». Тренер сборной России рассказал о травме борца Садулаева

«У него огромная шишка». Тренер сборной России рассказал о травме борца Садулаева
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Тренер сборной России по вольной борьбе Махмуд Магомедов рассказал о состоянии двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Абдулрашида Садулаева, которому из-за травмы пришлось сняться с полуфинального поединка на чемпионате мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).

«У Абдулрашида грыжа в шейном позвонке, огромная шишка, это болезненно. Он за счёт характера победителя выиграл предыдущий бой в четвертьфинале. А в полуфинале уже просто не мог нормально бороться. Скорее всего, Абдулрашид не сможет завтра выступить и завершит выступления. Тренерский штаб завтра примет решение», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинальной схватке Садулаев встречался с бывшим российским борцом, который в данный момент представляет Бахрейн, Ахмедом Тажудиновым. Садулаев снялся с поединка при счёте 9:2 в пользу Тажудинова.

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