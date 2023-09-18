Борец Ахмед Усманов завоевал первое для России золото на чемпионате мира — 2023

Обладатель Кубка мира 2020 года, российский борец вольного стиля Ахмед Усманов, выступающий в весовой категории до 79 кг, выиграл чемпионат мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия). Для сборной России эта пока первая медаль такого достоинства на данных соревнованиях.

В финальном поединке Усманов со счётом 4:1 одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября, на нём разыгрываются путёвки на Олимпиаду. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.