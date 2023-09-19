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Тренер сборной России по вольной борьбе прокомментировал выступление команды на ЧМ-2023

Тренер сборной России по вольной борьбе прокомментировал выступление команды на ЧМ-2023
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о выступлении команды на чемпионате мира — 2023.

«Команда выступила неплохо. Естественно, любой тренер рассчитывает всегда на больший результат. На сегодняшний день у нас есть два золота, серебро. Ребята за лицензию борются. В 125 кг мы взяли лицензию, что нам было очень необходимо.

Заур Угуев занял не своё место. Мы всегда ждём от него большего. Он нас разбаловал победами. На его результате сказался простой аспект — отсутствие международной соревновательной практики. Вообще, ситуация была непонятная: едем или не едем на ЧМ. Ребята ведь до последнего не знали о том, поедут они или нет. Неопределённость сбивает человека. Самое главное, что Заур взял лицензию.

Вечером в 65 кг будем бороться за третье место. Надеемся на медаль Шамиля Мамедова, конечно. Соперник тоже опытный — действующий чемпион мира. Дальше главное — это взять лицензии там, где недобрали. В 86 кг Арслан Багаев не смог проявить всю свою мощь. Залетел на «промокашку». Думаю, у него есть перспектива», — сказал Гацалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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