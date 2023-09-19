Экс-россиянка Дарья Варфоломеев номинирована на премию Петра Нуровского

Обладательница пяти золотых медалей чемпионата мира по художественной гимнастике – 2023 бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, вошла в число номинантов на премию Петра Нуровского, сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Варфоломеев стала одной из пяти финалистов. Обладатель награды будет объявлен на 52-й Генеральной ассамблее ЕОК в Стамбуле (Турция) 6 октября.

В шорт-лист премии вошли три спортсмена, получившие наибольшее количество голосов от 48 европейских национальных олимпийских комитетов (НОК). Ещё два номинанта были выбраны группой экспертов ЕОК.

Премия Петра Нуровского была учреждена для поощрения атлетов в возрасте от 14 до 18 лет, добившихся спортивных успехов в течение года.