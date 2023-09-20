Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 20 сентября

На проходящем во Франции Кубке мира по регби в среду, 20 сентября, пройдёт первая игра 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 20 сентября

Группа A

Италия — Уругвай — начало встречи в 18:45 мск.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.