Критерии допуска российских гимнастов на соревнования станут известны не ранее октября

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) вновь не сумела разработать критерии по допуску российских гимнастов на турниры к назначенному на текущей неделе сроку, а следующая контрольная дата назначена на начало октября.
«Условий допуска не будет до начала октября», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
Согласно принятому в июле решению Международной федерации гимнастики (FIG) российские спортсмены, которые будут соответствовать тем самым пока не выработанным критериям нейтральности, смогут выступать на международных турнирах с 1 января 2024 года. Решение касается только индивидуальных атлетов, которые должны будут лично подавать свои заявки на получение нейтрального статуса.
- 20 сентября 2023
-
19:41
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
17:30
-
16:29
-
15:22
-
15:19
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:16
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:02
-
10:34
-
09:32
-
09:05
-
08:55
-
01:24
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
20:25
-
17:27
-
16:21
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:20
-
15:07
-
14:19
-
14:07
-
12:07