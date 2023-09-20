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Критерии допуска российских гимнастов на соревнования станут известны не ранее октября

Критерии допуска российских гимнастов на соревнования станут известны не ранее октября
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) вновь не сумела разработать критерии по допуску российских гимнастов на турниры к назначенному на текущей неделе сроку, а следующая контрольная дата назначена на начало октября.

«Условий допуска не будет до начала октября», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Согласно принятому в июле решению Международной федерации гимнастики (FIG) российские спортсмены, которые будут соответствовать тем самым пока не выработанным критериям нейтральности, смогут выступать на международных турнирах с 1 января 2024 года. Решение касается только индивидуальных атлетов, которые должны будут лично подавать свои заявки на получение нейтрального статуса.

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