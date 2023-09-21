Италия обыграла Уругвай на Кубке мира

На проходящем во Франции Кубке мира по регби в среду, 20 сентября, прошла первая игра 3-го тура. На стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце сборная Италии победила Уругвай со счётом 38:17.
Италия возглавляет турнирную таблицу группы A с 10 очками после двух матчей. У Франции восемь очков, у Новой Зеландии — пять. Уругвай и Намибия пока не набрали ни одного очка.
Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.
Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.
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