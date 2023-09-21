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ВАДА стремится к сотрудничеству с Россией для обеспечения оплаты взноса

ВАДА стремится к сотрудничеству с Россией для обеспечения оплаты взноса
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В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заявили, что готовы сотрудничать с правительствами стран, не выплативших ежегодные взносы, для обеспечения своевременного внесения платежей.

«У правительств есть время до конца года, чтобы внести свои ежегодные взносы. Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов», — цитирует представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

В соответствии с документами Всемирного антидопингового агентства Россия является единственным крупным плательщиком ВАДА, не выплатившим взнос в размере $ 1 267 023 за 2023 год. Отметим, что из европейских стран средства на счёт ВАДА пока не внесли Беларусь, Грузия, Исландия, Монако и Сан-Марино, при этом размер их взносов существенно меньше.

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