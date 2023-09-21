ВФП заявила, что будет добиваться полного восстановления законных прав российских пловцов

Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) рассмотрел вопрос об участии спортсменов сборных России в международных соревнованиях в условиях санкционных ограничений.
Изучив критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, президиум ВФП выступил с заявлением.
«Президиум считает неприемлемым «Критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics».
Члены Президиума выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов ОКР «о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций».
Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п.3 Конституции World Aquatics», — говорится в заявлении ВФП.
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