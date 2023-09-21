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Заурбек Сидаков посетил в больнице Абдулрашида Садулаева, которому предстоит операция

Заурбек Сидаков посетил в больнице Абдулрашида Садулаева, которому предстоит операция
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Тренер сборной России по вольной борьбе, олимпийский чемпион Афин Хаджимурат Гацалов рассказал, как вместе с чемпионом мира Заурбеком Сидаковым навестил в больнице двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

На чемпионате мира – 2023 Садулаев из-за травмы шеи не сумел завершить полуфинальную схватку и не вышел на поединок за третье место.

Фото: Личный архив Хаджимурата Гацалова

«Золотые медали не делаются из золота. Они делаются из пота, решительности и редкой смеси, которая называется сила воли.

Нашему капитану Абдулрашиду Садулаеву предстоит операция. Вот в таком настроении мы встречаем все испытания. С помощью Всевышнего и профессиональных рук доктора Дзукаева все пройдет на самом высоком уровне. Желаем тебе скорейшего восстановления, «Русский Танк». Это лишь часть пути. Нас ждут великие победы», — написал Гацалов в соцсетях.

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