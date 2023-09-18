Драма Садулаева на чемпионате мира. Русский танк прекратил борьбу за золото из-за травмы

Невероятным по накалу страстей получился предварительный турнир у борцов-вольников в весовой категории до 97 кг. Медали здесь ещё не разыграны, но событий уже произошло столько, что хватит на три-четыре веса.

Первую скрипку в этом турнире играл двукратный олимпийский чемпион из России Абдулрашид Садулаев. Два года без выступлений на крупных турнирах, всего несколько побед и большой аванс, который лидеру сборной выписали болельщики и эксперты. Все это, конечно, давило на Садулаева.

Были и проблемы со здоровьем. Но это проявилось чуть позже.

А в 1/8 Абдулрашид практически без труда победил экс-россиянина, а ныне представителя Венгрии Владислава Байцаева. Итоговый счёт – 4:2.

В четвертьфинале соревнований на пути россиянина встал иранский атлет Моджтаба Голейдж. В первой части схватки Садулаев забрал два балла, а вот концовку проводил в роли догоняющего, потому что на последней минуте иранец набрал четыре очка и был близок к выходу в полуфинал.

До конца встречи оставалось четыре секунды. И ровно столько понадобилось Абдулрашиду Садулаеву для того, чтобы положить соперника на туше. «Нельзя недооценивать сердце чемпиона», – напишут потом в социальных сетях.

Садулаев вышел в полуфинал, где по всем раскладам должен был встретиться с американцем Кайлом Снайдером, но тот в параллельном поединке потерпел сенсационное поражение. Опытнейший олимпийский чемпион Рио-2016 проиграл 20-летнему представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову. Причём проиграл «всухую» – 0:10. Это настоящая сенсация!

Судьба свела Садулаева с Тажудиновым. Именно с тем парнем, которого Садулаев когда-то готовил к большим победам. Всё дело в том, что 20-летний Тажудинов является воспитанником школы имени Абдулрашида Садулаева. А год назад дарование из Дагестана решил выступать за Бахрейн.

Провести полуфинал на должном уровне Русскому танку помешала травма шеи. Садулаев явно чувствовал себя некомфортно на ковре и в итоге схватку не закончил – снялся из-за травмы при счёте 2:9 за минуту до конца.

Так творилась история – Тажудинов впервые в карьере, на первом же крупнейшем старте в карьере обыграл сразу двух олимпийских чемпионов (Садулаева и Снайдера) и вышел в первый для себя финал ЧМ. А Садулаев потерпел поражение на чемпионатах мира впервые с 2017 года.

Пока непонятно, выйдет ли Садулаев завтра на схватку за бронзу и олимпийскую лицензию. Тренер считает, что россиянин может не восстановиться.

«У Абдулрашида грыжа в шейном позвонке, огромная шишка, это болезненно. Он за счёт характера победителя выиграл предыдущий бой в четвертьфинале. А в полуфинале уже просто не мог нормально бороться. Скорее всего, Абдулрашид не сможет завтра выступить и завершит выступление», – сообщил тренер сборной России по вольной борьбе Махмуд Магомедов «Матч ТВ».

Да, чемпионы тоже проигрывают и тоже имеют свои болячки. Но самые сильные из них способны восстать буквально из пепла, чтобы доказать свою силу.

И одним из таких, конечно, является Садулаев.