Франция выиграла у Намибии на Кубке мира с разницей в 96 очков

На Кубке мира по регби в четверг, 21 сентября, прошел матч 3-го тура в группа A. На стадионе «Велодром» в Марселе хозяин турнира сборная Франции победила Намибию со счётом 96:0.

Это самая крупная победа на Кубках мира с 2003 года. Только в четырёх матчах в истории турнира одна из команд выигрывала с преимуществом более 96 очков. Рекорд принадлежит Австралии, которая в 2003 году обыграла Намибию со счётом 142:0.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы A с 13 очками. У Италии 10 очков, у Новой Зеландии — пять. Уругвай и Намибия пока не набрали ни одного очка. При этом сборные, игравшие в четверг между собой, провели свой третий матч, а остальные команды из группы пока участвовали только в двух встречах. Намибия стала первой сборной на турнире, лишившейся шансов на выход в плей-офф.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.