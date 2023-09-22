Российские пловцы получили приглашение на международные соревнования в ЮАР

Всероссийская федерация плавания (ВФП) получила приглашение для участия российских пловцов в международных соревнованиях, которые пройдут в Дурбане (ЮАР).

«Пловцы из ЮАР уже приезжали к нам на соревнования, теперь и мы получили приглашение для участия в соревнованиях в Дурбане. Сейчас будет обсуждаться вопрос по составу», — приводит слова президента Всероссийский федерации плавания Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, в начале сентября World Aquatics опубликовала критерии допуска россиян на международные турниры: спортсмены могут выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, если они соответствуют всем критериям, указанным Международным олимпийским комитетом (МОК) в марте 2023 года. При этом российским пловцам запрещено общаться со СМИ по ходу соревнований.