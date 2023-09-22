Гоги Когуашвили — о результатах на ЧМ-2023: ощущение, будто мы из космоса прилетели

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвёл предварительные итоги выступления своих подопечных на чемпионате мира – 2023.

Пока все достижения сводятся к бронзе Ауэса Гонибова в весовой категории до 82 кг.

«Я даже не знаю, какие слова подобрать. Всё-таки бронза есть, но мало, мало. Хотелось большего, а турнир уже практически на финише. Из семи весовых категорий всего лишь одна бронза. Пока мало. Завтра будет ещё день.

Накануне я говорил, что если мы завоюем бронзовую медаль, то она для нас будет сродни золотой. Ребята два года нигде не боролись. Тем более Ауэс вообще не боролся на таком уровне. Многие из ребят, которые сейчас в Белграде, не то что на чемпионате мира, на чемпионате Европы не выступали. Но это не оправдание. Ощущение, будто мы из космоса прилетели. Ожидали большего. Полное разочарование. Если бы мне кто-нибудь сказал, что мы покажем такой результат, то я бы никогда в жизни не поверил», — сказал Когуашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.