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Российский борец Гонибов завоевал бронзу на ЧМ-2023 по греко-римской борьбе

Российский борец Гонибов завоевал бронзу на ЧМ-2023 по греко-римской борьбе
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Российский борец классического стиля Ауэс Гонибов, выступающий в весовой категории до 82 кг, завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира – 2023 по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

В поединке за бронзу в неолимпийской весовой категории Гонибов оказался сильнее действующего чемпиона мира, представителя Турции Бурхана Акбудака. Поединок завершился со счётом 6:3 в пользу россиянина.

Для российских борцов это пятая медаль на турнире в Сербии (два золота, серебро и бронза) и первая для классиков.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.

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